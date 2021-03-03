TRT Spor canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 25.02.2021 Perşembe yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 Bundesliga
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Efsanelerin İzinde
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:25 TBMM-TV (Canlı)
- 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR " (Canlı)
- 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
- 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - TUZLASPOR A.Ş." (Canlı)
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - MENEMEN SPOR " (Canlı)
- 21:00 Başlama Vuruşu (Canlı)
- 22:30 İleri Üçlü (Canlı)
- 00:30 Spor Artı (Canlı)
- 02:00 İleri Üçlü
- 04:00 Başlama Vuruşu
- 05:30 Süper Lig Özetler
- 06:05 TFF 1. Lig Özetler
- 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
- 06:58 İstiklal Marşı
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Son Güncelleme: 03.03.2021 00:01