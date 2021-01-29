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TRT Spor canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 29 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 29 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı 

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

22:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Inter- Mılan"

00:45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Inter- Mılan"

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:25 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:01
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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