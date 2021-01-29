TRT Spor canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 29 Ocak 2021 Salı yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1.Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
19:30 Futbol Anadolu
21:00 Avrupa'dan Futbol
22:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Inter- Mılan"
00:45 Spor Artı
02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Inter- Mılan"
03:45 Avrupa'dan Futbol
05:25 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı