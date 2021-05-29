TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 16 Mayıs Pazar yayın akışı;

06:58İstiklal Marşı

07:00Stadyum

10:40İngiltere Premier Lig Özetler

11:00Spor Bülteni (Canlı)

11:50Takvim Yaprakları

11:55Hava Durumu

12:00Aktüel Futbol (Canlı)

14:00Spor Haftasonu (Canlı)

15:20Takvim Yaprakları

15:25Hava Durumu

15:30Spor Bülteni (Canlı)

16:00Spor Haftasonu (Canlı)

17:552020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES" (Canlı)

20:00Spor Bülteni (Canlı)

20:55Hava Durumu

21:00Stadyum (Canlı)

23:30Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

04:30Teknik Analiz

06:58İstiklal Marşı TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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