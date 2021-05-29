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TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar hakkındaki güncel bilgileri 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

TRT Spor 16 Mayıs Pazar  yayın akışı;

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00Stadyum
  • 10:40İngiltere Premier Lig Özetler
  • 11:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 11:50Takvim Yaprakları
  • 11:55Hava Durumu
  • 12:00Aktüel Futbol (Canlı)
  • 14:00Spor Haftasonu (Canlı)
  • 15:20Takvim Yaprakları
  • 15:25Hava Durumu
  • 15:30Spor Bülteni (Canlı)
  • 16:00Spor Haftasonu (Canlı)
  • 17:552020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES" (Canlı)
  • 20:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 20:55Hava Durumu
  • 21:00Stadyum (Canlı)
  • 23:30Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00Stadyum
  • 04:30Teknik Analiz
  • 06:58İstiklal Marşı

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 00:00
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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