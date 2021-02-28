TRT Spor canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 28 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Adana Demirspor – Royal Hastanesi Bandırmaspor

08:40 Süper Lig Özet

08:55 Hava Durumu

09:00 Hava Durumu

09:30 Lig Hatırası

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Teknik Analiz

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Haftasonu (canlı)

13:25 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor (canlı)

15:30 Spor Haftasonu (canlı)

15:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Bursapor – Akhisarspor (canlı)

18:00 Stadyum (canlı)

18:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Giresunspor – Altay (canlı)

21:00 Stadyum (canlı)

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor ekranlarında Cuma günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması ekranlara geliyor.

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