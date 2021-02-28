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TRT Spor canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 28.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:05
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cuma günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması ekranlara geliyor. 

TRT Spor 28 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Adana Demirspor – Royal Hastanesi Bandırmaspor
  • 08:40 Süper Lig Özet
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 Hava Durumu
  • 09:30 Lig Hatırası
  • 09:55 Takvim Yaprakları
  • 10:00 Teknik Analiz
  • 11:55 Hava Durumu
  • 12:00 Spor Haftasonu (canlı)
  • 13:25 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor (canlı)
  • 15:30 Spor Haftasonu (canlı)
  • 15:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Bursapor – Akhisarspor (canlı)
  • 18:00 Stadyum (canlı)
  • 18:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Giresunspor – Altay (canlı)
  • 21:00 Stadyum (canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 Teknik Analiz
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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