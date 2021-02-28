TRT Spor canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.
Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 28 Şubat 2021 Cuma yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Adana Demirspor – Royal Hastanesi Bandırmaspor
- 08:40 Süper Lig Özet
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 Hava Durumu
- 09:30 Lig Hatırası
- 09:55 Takvim Yaprakları
- 10:00 Teknik Analiz
- 11:55 Hava Durumu
- 12:00 Spor Haftasonu (canlı)
- 13:25 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor (canlı)
- 15:30 Spor Haftasonu (canlı)
- 15:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Bursapor – Akhisarspor (canlı)
- 18:00 Stadyum (canlı)
- 18:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması. Giresunspor – Altay (canlı)
- 21:00 Stadyum (canlı)
- 00:05 Teknik Analiz
- 02:00 Stadyum
- 05:05 Teknik Analiz
- 06:58 İstiklal Marşı
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Son Güncelleme: 28.02.2021 00:05