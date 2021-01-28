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TRT Spor canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 28.01.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

28 Ocak 2021 Perşembe 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Salı günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:45’te Süper Lig Özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de Süper Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 28 Ocak 2021 Salı yayın akışı                    

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı 

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

22:45 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Inter- Mılan"

00:45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Inter- Mılan"

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:25 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:00
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