TRT Spor canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.
Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 31 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 31 Mayıs 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.
TRT Spor 31 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı
07:00 İLK BASKI (CANLI)
08:50 TAKVİM YAPRAKLARI
08:55 HAVA DURUMU
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (CANLI)
09:15 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
09:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
10:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
10:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
11:00 SPOR MANŞET (CANLI)
12:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
13:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
13:45 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU (CANLI)
15:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " ÇEKYA - TÜRKİYE " (CANLI)
18:00 SPOR MERKEZİ (CANLI)
19:55 HAVA DURUMU
21:00 AVRUPANIN PASLAŞMASI (CANLI)
22:30 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (CANLI)
00:30 SPOR ARTI (CANLI)
TRT Spor nasıl izlenir?
TRT Spor 31 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 31 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 31 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.
TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.
TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT Spor frekans bilgileri
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk : 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Turkcell TV+