TRT Spor canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

TRT Spor 27 Mayıs Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Günler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

Transfer 18:00 Milli Maç Özel

19:55 A Milli Takımı Hazırlık Karşılaşması "Türkiye- Azerbaycan"

22:00 Milli Maç Özel

23:30 Aktüel Futbol

01:10 Spor Artı

02:00 A Milli Takımı Hazırlık Karşılaşması "Türkiye- Azerbaycan"

03:45 Milli Maç Özel

05:15 Aktüel Futbol

06:45 Almanya Bundesliga Goller

06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller

06:58 İstiklal Marşı

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

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