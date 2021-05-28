TRT Spor canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
TRT Spor 27 Mayıs Perşembe yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 09:15 Bundesliga
- 10:00 Spor Bülteni
- 10:55 Efsanelerin İzinde
- 11:00 Spor Manşet
- 12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Günler
- 13:00 Spor Bülteni
- 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
- 13:50 Takvim Yaprakları
- 13:55 Hava Durumu
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 16:00 Gündem Futbol Transfer
- 18:00 Milli Maç Özel
- 19:55 A Milli Takımı Hazırlık Karşılaşması "Türkiye- Azerbaycan"
- 22:00 Milli Maç Özel
- 23:30 Aktüel Futbol
- 01:10 Spor Artı
- 02:00 A Milli Takımı Hazırlık Karşılaşması "Türkiye- Azerbaycan"
- 03:45 Milli Maç Özel
- 05:15 Aktüel Futbol
- 06:45 Almanya Bundesliga Goller
- 06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
- 06:58 İstiklal Marşı
Son Güncelleme: 28.05.2021 00:00