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TRT Spor canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

28 Mayıs Cuma 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Mayıs Perşembe yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu 
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
  • 09:15 Bundesliga
  • 10:00 Spor Bülteni
  • 10:55 Efsanelerin İzinde 
  • 11:00 Spor Manşet
  • 12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Günler 
  • 13:00 Spor Bülteni
  • 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 13:50 Takvim Yaprakları 
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Spor Stüdyosu
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer
  • 18:00 Milli Maç Özel
  • 19:55 A Milli Takımı Hazırlık Karşılaşması "Türkiye- Azerbaycan" 
  • 22:00 Milli Maç Özel
  • 23:30 Aktüel Futbol 
  • 01:10 Spor Artı 
  • 02:00  A Milli Takımı Hazırlık Karşılaşması "Türkiye- Azerbaycan" 
  • 03:45 Milli Maç Özel 
  • 05:15 Aktüel Futbol 
  • 06:45 Almanya Bundesliga Goller
  • 06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller 
  • 06:58 İstiklal Marşı

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 00:00
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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