TRT Spor canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cuma yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00'u gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde İtalya Kupası Magasin ekranlara getiriliyor.
Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.
TRT Spor 19 Şubat Cuma yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 İtalya Kupası Magazin
- 09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
- 09:50 Takvim Yaprakları
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Hava Durumu
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:30 FIFA MAGAZİN
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)
- 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
- 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)
- 21:00 Stadyum (Canlı)
- 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 05:05 Teknik Analiz
- 06:58 İstiklal Marşı
TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ