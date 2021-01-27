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TRT Spor canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar sabah 07:00’de günün gazete başlıklarının aktarıldığı İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını ekranlara getiriliyor. Öğlen yayınlarında saat 13:00’da Spor Bülteni programıyla gündemin önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ı gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.

Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Skor programıyla canlı maç anlatımı yapılırken saat 20:45’te günün maçlarının değerlendirildiği Stadyum programı ekranlara geliyor.

TRT Spor 08.01.2021  yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09.50 Hava Durumu

09.55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19.30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

22.40 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması " Inter- Milan"

00.45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması "Inter- Milan"

03:45 Avrupa'dan Futbol

05.25 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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