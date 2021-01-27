TRT Spor canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar sabah 07:00’de günün gazete başlıklarının aktarıldığı İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını ekranlara getiriliyor. Öğlen yayınlarında saat 13:00’da Spor Bülteni programıyla gündemin önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ı gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.
Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Skor programıyla canlı maç anlatımı yapılırken saat 20:45’te günün maçlarının değerlendirildiği Stadyum programı ekranlara geliyor.
TRT Spor 08.01.2021 yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09.50 Hava Durumu
09.55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
19.30 Futbol Anadolu
21:00 Avrupa'dan Futbol
22.40 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması " Inter- Milan"
00.45 Spor Artı
02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması "Inter- Milan"
03:45 Avrupa'dan Futbol
05.25 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
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