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TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 27 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Nisan Salı  yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

 

07:00İlk Baskı (Canlı)

 

08:50Takvim Yaprakları

 

08:55Hava Durumu

 

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

 

09:15TFF 1. Lig Özetler

 

09:45Süper Lig Goller

 

09:55Hava Durumu

 

10:00Spor Bülteni (Canlı)

 

10:55Efsanelerin İzinde

 

11:00Spor Manşet (Canlı)

 

12:25Süper Lig Özetler

 

13:00Spor Bülteni (Canlı)

 

13:45TFF 1. Lig Goller

 

13:55Takvim Yaprakları

 

14:00TBMM-TV (Canlı)

 

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

 

16:00Hedef Süper Lig (Canlı)

 

18:00Spor Merkezi (Canlı)

 

19:55Hava Durumu

 

20:00Spor Akşamı (Canlı)

 

20:45Süper Lig Goller

 

20:55Takvim Yaprakları

 

21:00Futbol Anadolu (Canlı)

 

22:30Stadyum (Canlı)

 

00:30Spor Artı (Canlı)

 

02:00Stadyum

 

04:00İngiltere Premier Lig Özetler

 

04:30Almanya Bundesliga Özetler

 

04:50TFF 1. Lig Özetler

 

05:20Efsanelerin İzinde

 

05:25Takvim Yaprakları

 

05:30Futbol Anadolu

 

06:58İstiklal Marşı

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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