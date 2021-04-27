TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Nisan Salı yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15TFF 1. Lig Özetler

09:45Süper Lig Goller

09:55Hava Durumu

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:25Süper Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Goller

13:55Takvim Yaprakları

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Hedef Süper Lig (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu

20:00Spor Akşamı (Canlı)

20:45Süper Lig Goller

20:55Takvim Yaprakları

21:00Futbol Anadolu (Canlı)

22:30Stadyum (Canlı)

00:30Spor Artı (Canlı)

02:00Stadyum

04:00İngiltere Premier Lig Özetler

04:30Almanya Bundesliga Özetler

04:50TFF 1. Lig Özetler

05:20Efsanelerin İzinde

05:25Takvim Yaprakları

05:30Futbol Anadolu

06:58İstiklal Marşı

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/