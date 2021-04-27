TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 27 Nisan Salı yayın akışı
06:58İstiklal Marşı
07:00İlk Baskı (Canlı)
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15TFF 1. Lig Özetler
09:45Süper Lig Goller
09:55Hava Durumu
10:00Spor Bülteni (Canlı)
10:55Efsanelerin İzinde
11:00Spor Manşet (Canlı)
12:25Süper Lig Özetler
13:00Spor Bülteni (Canlı)
13:45TFF 1. Lig Goller
13:55Takvim Yaprakları
14:00TBMM-TV (Canlı)
14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00Hedef Süper Lig (Canlı)
18:00Spor Merkezi (Canlı)
19:55Hava Durumu
20:00Spor Akşamı (Canlı)
20:45Süper Lig Goller
20:55Takvim Yaprakları
21:00Futbol Anadolu (Canlı)
22:30Stadyum (Canlı)
00:30Spor Artı (Canlı)
02:00Stadyum
04:00İngiltere Premier Lig Özetler
04:30Almanya Bundesliga Özetler
04:50TFF 1. Lig Özetler
05:20Efsanelerin İzinde
05:25Takvim Yaprakları
05:30Futbol Anadolu
06:58İstiklal Marşı
TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/