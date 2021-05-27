TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Mayıs Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Haber Bülteni

07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız

07:20 2016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI

10:00 Haber Bülteni

10:15 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "DARÜŞŞAFAKA TEKFEN - FENERBAHÇE"

11:40 Tokyo Gün Kaldı

11:40 Efsanelerin İzinde

11:45 Takvim Yaprakları

11:50 NBA Özetler

12:00 Haber Bülteni

12:15 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI

14:45 Tokyo Gün Kaldı

14:45 Olimpiyat Şampiyonlarımız

14:55 2020-2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY OFF ÇEYREK FİNAL ''MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - SAMSUNSPOR'' (Canlı)

15:40 Sağlıklı Spor

15:45 Takvim Yaprakları

15:50 2020-2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY OFF ÇEYREK FİNAL ''MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - SAMSUNSPOR'' (Canlı)

16:35 Haber Bülteni

16:50 OLİMPİYAT ANILARI

17:15 Kazananlar Ligi

17:40 Olimpiyat Hikayeleri

17:45 7 METRE

18:00 Salto

18:25 Nedir, Nasıl Oynanır?

18:30 Efsanelerin İzinde

18:35 Tokyo Gün Kaldı

18:35 Olimpiyat Yıldızları

18:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

18:55 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI (Canlı)

21:05 Tokyo Gün Kaldı

21:05 Olimpiyat Şampiyonlarımız

21:15 Haber Bülteni

21:30 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞ. " EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES "

23:00 Tokyo Gün Kaldı

23:00 Takvim Yaprakları

23:05 NBA Özetler

23:15 OLİMPİYAT ANILARI

23:45 Sağlıklı Spor

23:50 7 METRE

TRT Spor ekranlarında Cumartesi günü yayınlar 07:00’de Stadyum programıyla başlıyor. Öğlen seansında saat 12:00'de Aktüel Futbol Canlı sporseverler ile ekranlarda buluşuyor.

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