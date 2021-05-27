TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 27 Mayıs Perşembe yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 Haber Bülteni
- 07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız
- 07:20 2016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI
- 10:00 Haber Bülteni
- 10:15 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "DARÜŞŞAFAKA TEKFEN - FENERBAHÇE"
- 11:40 Tokyo Gün Kaldı
- 11:40 Efsanelerin İzinde
- 11:45 Takvim Yaprakları
- 11:50 NBA Özetler
- 12:00 Haber Bülteni
- 12:15 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI
- 14:45 Tokyo Gün Kaldı
- 14:45 Olimpiyat Şampiyonlarımız
- 14:55 2020-2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY OFF ÇEYREK FİNAL ''MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - SAMSUNSPOR'' (Canlı)
- 15:40 Sağlıklı Spor
- 15:45 Takvim Yaprakları
- 15:50 2020-2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY OFF ÇEYREK FİNAL ''MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - SAMSUNSPOR'' (Canlı)
- 16:35 Haber Bülteni
- 16:50 OLİMPİYAT ANILARI
- 17:15 Kazananlar Ligi
- 17:40 Olimpiyat Hikayeleri
- 17:45 7 METRE
- 18:00 Salto
- 18:25 Nedir, Nasıl Oynanır?
- 18:30 Efsanelerin İzinde
- 18:35 Tokyo Gün Kaldı
- 18:35 Olimpiyat Yıldızları
- 18:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
- 18:55 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI (Canlı)
- 21:05 Tokyo Gün Kaldı
- 21:05 Olimpiyat Şampiyonlarımız
- 21:15 Haber Bülteni
- 21:30 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞ. " EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES "
- 23:00 Tokyo Gün Kaldı
- 23:00 Takvim Yaprakları
- 23:05 NBA Özetler
- 23:15 OLİMPİYAT ANILARI
- 23:45 Sağlıklı Spor
- 23:50 7 METRE
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Son Güncelleme: 27.05.2021 00:01