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TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar ile ilgili olarak merak edilen 27 Mayıs 2021 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi günü yayınlar 07:00’de Stadyum programıyla başlıyor.  Öğlen seansında saat 12:00'de Aktüel Futbol Canlı sporseverler ile ekranlarda buluşuyor. 

TRT Spor 27 Mayıs Perşembe yayın akışı                    

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 Haber Bülteni
  • 07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 07:20 2016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 10:00 Haber Bülteni
  • 10:15 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "DARÜŞŞAFAKA TEKFEN - FENERBAHÇE"
  • 11:40 Tokyo Gün Kaldı
  • 11:40 Efsanelerin İzinde
  • 11:45 Takvim Yaprakları
  • 11:50 NBA Özetler
  • 12:00 Haber Bülteni
  • 12:15 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI
  • 14:45 Tokyo Gün Kaldı
  • 14:45 Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 14:55 2020-2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY OFF ÇEYREK FİNAL ''MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - SAMSUNSPOR'' (Canlı)
  • 15:40 Sağlıklı Spor
  • 15:45 Takvim Yaprakları
  • 15:50 2020-2021 SEZONU TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY OFF ÇEYREK FİNAL ''MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - SAMSUNSPOR'' (Canlı)
  • 16:35 Haber Bülteni
  • 16:50 OLİMPİYAT ANILARI
  • 17:15 Kazananlar Ligi
  • 17:40 Olimpiyat Hikayeleri
  • 17:45 7 METRE
  • 18:00 Salto
  • 18:25 Nedir, Nasıl Oynanır?
  • 18:30 Efsanelerin İzinde
  • 18:35 Tokyo Gün Kaldı
  • 18:35 Olimpiyat Yıldızları
  • 18:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
  • 18:55 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI (Canlı)
  • 21:05 Tokyo Gün Kaldı
  • 21:05 Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 21:15 Haber Bülteni
  • 21:30 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞ. " EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES "
  • 23:00 Tokyo Gün Kaldı
  • 23:00 Takvim Yaprakları
  • 23:05 NBA Özetler
  • 23:15 OLİMPİYAT ANILARI
  • 23:45 Sağlıklı Spor
  • 23:50 7 METRE

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıSporYayın AkışıTRT Spor
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