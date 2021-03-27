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TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 27 Mart Cumartesi 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 08:50'yi gösterdiğinde Takvim Yaprakları ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde Süper Lig Özetler  ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor. 

Akşam bülteninde saatler 23:30’u gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak. 04:30'da tekrar Teknik Analiz ve 06:58 İstiklal Marşı sizlerle olacak.

TRT Spor 22 Mart Pazartesi yayın akışı;

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Özetler
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00 Aktüel Spor (Canlı)
  • 23:05 Taktik Analiz (Canlı)
  • 01:00 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Aktüel Futbol
  • 04:05 Taktik Analiz
  • 06:00 Süper Lig Özetler
  • 06:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 06:58 İstiklal Marşı
  • TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

 



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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