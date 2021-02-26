TRT Spor canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 26 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 TBMM-TV

13:25 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması ''BEYPİLİÇ BOLUSPOR-AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR''

15:30 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’ANKARASPOR-TUZLASPOR A.Ş.''

18:00 Spor Merkezi

18:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘'BURSASPOR-MENEMEN SPOR''

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

00:30 Spor Artı

02:00 İleri Üçlü

04:00 Başlama Vuruşu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1.Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı