TRT Spor canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 26 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması ''BEYPİLİÇ BOLUSPOR-AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR''
15:30 Spor Bülteni (Canlı)
15:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’ANKARASPOR-TUZLASPOR A.Ş.''
18:00 Spor Merkezi
18:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘'BURSASPOR-MENEMEN SPOR''
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
04:00 Başlama Vuruşu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1.Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı