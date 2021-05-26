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TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 26 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 19 Mayıs Çarşamba yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 Haber Bülteni
  • 07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 07:20 2016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 09:30 Haber Bülteni
  • 09:45 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "TOFAŞ - BEŞİKTAŞ İCRYPEX"
  • 11:15 Tokyo Gün Kaldı
  • 11:15 Takvim Yaprakları
  • 11:20 NBA Özetler
  • 11:30 Sporcu Günlüğü
  • 11:45 Sağlıklı Spor
  • 11:50 Halkadan Meşaleye
  • 12:00 Haber Bülteni
  • 12:15 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI
  • 14:25 Tokyo Gün Kaldı
  • 14:25 Takvim Yaprakları
  • 14:30 Efsanelerin İzinde
  • 14:35 Kazananlar Ligi
  • 15:00 Olimpiyat Hikayeleri
  • 15:05 Geleneksel Sporların İzinde
  • 15:30 Haber Bülteni
  • 15:45 PORSCHE CARRERA KUPASI 2021
  • 16:35 Sporcu Günlüğü
  • 16:45 Olimpiyat Hikayeleri
  • 16:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
  • 16:55 2020-2021 SEZONU KADINLAR TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL HENTBOL KARŞ. "YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK - KASTAMONU BEL. SK." (Canlı)
  • 17:40 Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 17:45 Sağlıklı Spor
  • 17:50 2020-2021 SEZONU KADINLAR TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL HENTBOL KARŞ. "YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK - KASTAMONU BEL. SK." (Canlı)
  • 18:35 Olimpiyat Yıldızları
  • 18:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
  • 18:55 LEN AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI (Canlı)
  • 20:55 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF YARI FİNAL ''ANADOLU EFES- BEŞİKTAŞ İCRYPEX'' (Canlı)
  • 21:40 Takvim Yaprakları
  • 21:45 Sağlıklı Spor
  • 21:50 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF YARI FİNAL ''ANADOLU EFES- BEŞİKTAŞ İCRYPEX'' (Canlı)
  • 22:35 Tokyo Gün Kaldı
  • 22:40 Haber Bülteni
  • 22:55 NBA Özetler
  • 23:05 Kazananlar Ligi
  • 23:30 Sporla Değişen Hayatlar
  • 23:40 Halkadan Meşaleye
  • 23:50 Süper Spor
  • 00:15 Haber Bülteni
  • 00:30 2016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 02:40 Olimpiyat Hikayeleri
  • 02:45 PORSCHE CARRERA KUPASI 2021
  • 03:25 Sporcu Günlüğü 
  • 03:40 Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 03:50 Efsanelerin İzinde 
  • 03:55 Tenis Dünyası
  • 04:25 Sağlıklı Spor
  • 04:30 Kazananlar Ligi
  • 04:55 Olimpiyat Yıldızları
  • 05:10 2020-2021 SEZONU KADINLAR TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL HENTBOL KARŞ. "YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK - KASTAMONU BEL. SK."
  • 06:33 İstiklal Marşı

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Son Güncelleme: 26.05.2021 00:00
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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