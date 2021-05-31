İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR

Türkiye’nin spor kanal TRT Spor ekranlarında her gün heyecan dolu karşılaşmalar, birbirinden değerli programlar izleyici karşısına çıkıyor. Spor tutkunları yayınları anından takip etmek için TRT Spor canlı yayını akışı ve TRT Spor’da bugün yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. TRT Spor 26 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:39
TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 31 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 31 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 31 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Almanya Bundesliga Özetler

09:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

13:00 Spor Bülteni

13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:55 Altay – Altınordu

22:00 Hedef Süper Lig

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 31 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 31 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 31 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:39
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Barış Arduç kim?
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike gerçekte kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Bozkır Aslanı Celaleddin Türkan Hatun gerçekte kimdir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Popüler Haberler

TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Maraşlı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Çukur canlı izle! Show TV Çukur 129.bölüm tek parça izle!
İSKİ su fiyatlarına zam istedi teklif reddedildi
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Zain İmam kimdir? Kaç yaşındadır? Zain İmam hayatı
Mama, bez ve süt yardımı için nereye başvurulur, yardımı nasıl alınır? Mayıs 2021
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Star TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2021 Askerlik işlemleri
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Gömlek nasıl ütülenmeli? hızlı ütü yapmanın püf noktaları
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül kimdir, nereli yaşı kaç?
ATV Maraşlı dizisi savcı Tolga kim? Serhat Parıl hakkında bilgiler
31 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?
Kalp Yarası dizisinin tekrarları ne zaman?
Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
Halil Falyalı kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.