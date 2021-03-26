İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Cuma günü basında geniş bir yer bulan TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Mart 26 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 16 Mart Salı yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Özetler
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu 
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55 Hava Durumu
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00 Aktüel Futbol(Canlı)
  • 23:05 AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)
  • 00:30 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Aktüel Futbol
  • 04:00 Avrupa'dan Futbol
  • 05:30 Süper lig Özetler
  • 06:05 TFF 1.Lig Özetler
  • 06:30 Premier Lig Özetler

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?
Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?

Popüler Haberler

TV8 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Son Yaz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Atv Akıncı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yaralı Kalbim 49. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yol Arkadaşım 2'de ki arabanın markası ne?
Tc kimlik kaybolunca yapılması gereken işlemler neler? Kimlik kayıp ceza ücreti nereye yatırılır?
Maraşlı dizisi İlhan karakterini kim canlandırıyor? Cemil Büyükdöğerli kimdir?
İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.