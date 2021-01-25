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TRT Spor canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor cuma günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında TFF 1. Lig Özetleri saat 13:45’te futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Futbol Anadolu başlıyor. Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Spor programıyla maçlar anlatılıyor. Saat 20:45’de ise Stadyum sevenleriyle buluşacak.

TRT Spor 25 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı programı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

00:05 TAKTİK ANALİZ

02:00 Stadyum

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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