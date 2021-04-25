İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

TRT Spor canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar ile ilgili olarak merak edilen 25 Nisan 2021 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 25 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde derledik.

25 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 25 Nisan 2021 21 Nisan Çarşamba  yayın akışı;

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:35 Almanya Bundesliga Özetler
  • 12:50 Takvim Yaprakları
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Goller
  • 13:55 Takvim Yaprakları
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
  • 17:30 Futbol Aklı (Canlı)
  • 19:00 Dakika Skor (Canlı)
  • 20:45 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 Teknik Analiz
  • 06:58 İstiklal Marşı



Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 Melis sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışacak mı?
Survivor 2021 Melis sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl, yarışacak mı?
Survivor 2021 77. bölüm fragmanı 25 Nisan Pazar
Survivor 2021 77. bölüm fragmanı 25 Nisan Pazar
ATV Kardeşlerim 10. bölüm canlı yayın tek parça izle
ATV Kardeşlerim 10. bölüm canlı yayın tek parça izle
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Hekimoğlu Zeynep diziden ayrılıyor mu? Damla Colbay diziye veda ediyor
Hekimoğlu Zeynep diziden ayrılıyor mu? Damla Colbay diziye veda ediyor
Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri
Savaşçı dizisi yeni sezon nerede çekiliyor? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
26 Nisan 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Nisan Pazartesi at yarışı programı
Show TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
Avrupa Süper Ligine Türk takımları katılacak mı?
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2021
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler
Asgari ücret hangi ülkede ne kadar ödeniyor? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları
Alev Alev Ozan ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Berkay Ateş Alev Alev'den ayrılıyor mu?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Spotify nedir, ücretli mi? Spotify nasıl çalışır?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2021
Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı, penaltı var mı, yok mu?
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2021 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
İngiltere Premier Lig'e çıkacak ikinci ekip açıklandı.

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.