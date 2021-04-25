TRT Spor canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.
Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 25 Nisan 2021 21 Nisan Çarşamba yayın akışı;
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 Süper Lig Özetler
- 09:30 TFF 1. Lig Özetler
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Spor Kitaplığı
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:35 Almanya Bundesliga Özetler
- 12:50 Takvim Yaprakları
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 TFF 1. Lig Goller
- 13:55 Takvim Yaprakları
- 14:00 TBMM-TV (Canlı)
- 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
- 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
- 17:30 Futbol Aklı (Canlı)
- 19:00 Dakika Skor (Canlı)
- 20:45 Stadyum (Canlı)
- 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 05:05 Teknik Analiz
- 06:58 İstiklal Marşı
Son Güncelleme: 25.04.2021 00:00