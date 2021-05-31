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TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR

Türkiye’nin spor kanal TRT Spor ekranlarında her gün heyecan dolu karşılaşmalar, birbirinden değerli programlar izleyici karşısına çıkıyor. Spor tutkunları yayınları anından takip etmek için TRT Spor canlı yayını akışı ve TRT Spor’da bugün yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. TRT Spor 25 Mayıs 2021 Salı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:34
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 31 Mayıs 2021 Salı TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 31 Mayıs 2021 Salı yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 31 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15Olimpiyat Yıldızları

07:30AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI

09:00Haber Bülteni

09:152020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF YARI FİNAL KARŞ. ''FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA''

10:45Tokyo Gün Kaldı

10:45Takvim Yaprakları

10:50KUMLUCA YAĞLI GÜREŞLERİ

12:00Haber Bülteni

12:15OLİMPİYAT ANILARI

12:45OLİMPİYAT MASKOTLARI

12:55A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE-SIRBİSTAN" (Canlı)

14:45Tokyo Gün Kaldı

14:45Sporcu Günlüğü

15:00Olimpiyat Hikayeleri

15:05Kazananlar Ligi

15:30Haber Bülteni

15:45AVRUPA ATICILIK ŞAMPİYONASI (Canlı)

16:45Efsanelerin İzinde

16:50Spor Her Yerde

17:10Olimpiyat Şampiyonlarımız

17:15AVRUPA ATICILIK ŞAMPİYONASI (Canlı)

18:15Tokyo Gün Kaldı

18:15OLİMPİYAT ANILARI

18:40Takvim Yaprakları

18:45Olimpiyat Hikayeleri

18:55KADIN BASKETBOL MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI "TÜRKİYE-BELARUS" (Canlı)

19:40Takvim Yaprakları

19:45KADIN BASKETBOL MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI "TÜRKİYE-BELARUS" (Canlı)

20:30Tokyo Gün Kaldı

20:30AVRUPA ATICILIK ŞAMPİYONASI (Canlı)

21:15Haber Bülteni

21:30Sağlıklı Spor

21:35Takvim Yaprakları

21:40NBA Özetler

21:50Olimpiyat Şampiyonlarımız

21:55FIVB MİLLETLER LİGİ KADIN VOLEYBOL KARŞILAŞMASI "BREZİLYA-KANADA" (Canlı)

23:45OLİMPİYAT ANILARI

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor31 Mayıs 2021 Salı yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 31 Mayıs 2021 Salı TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Salı yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı NBA özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:34
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