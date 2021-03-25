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TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 25.03.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

25 Mart 2021 Perşembe 00:06
TRT Spor canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:00’da işitme engelliler için canlı olarak spor bülteni sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de 2022 Dünya kupası elemelerin özetleri sporseverler ile ekranlarda buluşuyor.  Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı                    

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

09:30 EURO 2020 MAGAZİN

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

16:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İNGİLTERE - İSVİÇRE " (Canlı)

19:00 Spor Merkezi (Canlı)

21:00 Başlama Vuruşu (Canlı)

22:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - DANİMARKA " (Canlı)

01:00 Spor Artı (Canlı)

02:00 Başlama Vuruşu

03:50 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - DANİMARKA "

05:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

06:05 Bundesliga

06:50 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 00:06
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