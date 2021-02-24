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TRT Spor canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 24.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 19.02.2021  yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 İtalya Kupası Magazin
  • 09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30 FIFA MAGAZİN
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)
  • 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 Teknik Analiz
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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