TRT Spor canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde Gündem Futbol başlıyor. Ardından saatler 09:00'ı gösterdiğinde Süper Lig Özetler ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:25 gösterdiğinde Efsanelerin İzinde ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor.

TRT Spor 10 Nisan Cumartesi yayın akışı;

06:58 İstiklal Marşı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH "

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 TAKTİK ANALİZ

10:55 Hava Durumu

11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - BEYPİLİÇ BOLUSPOR " (Canlı)

15:30 Spor Haftasonu (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR " (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00.05 Teknik Analiz

02.00 Stadyum

05.05 Teknik Analiz

Akşam bülteninde saatler 00:05’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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