İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

TRT Spor canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 24 Nisan 2021 tarihli haberimizde TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi  yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde Gündem Futbol  başlıyor. Ardından saatler 09:00'ı gösterdiğinde Süper Lig Özetler  ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:25 gösterdiğinde Efsanelerin İzinde   ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor. 

Akşam bülteninde saatler 00:05’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 10 Nisan  Cumartesi  yayın akışı;

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH "
  • 08:40 TFF 1. Lig Özetler
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 TAKTİK ANALİZ
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
  • 12:30 Yüz Yüze Futbol
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - BEYPİLİÇ BOLUSPOR " (Canlı)
  • 15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR " (Canlı)
  • 18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 00.05 Teknik Analiz
  • 02.00 Stadyum
  • 05.05 Teknik Analiz

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen dizi hakkında üzen iddia
Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen dizi hakkında üzen iddia
Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
Kuzeyin Oğlu Mercan Erzincan kimdir, nereli? Mercan Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Mercan Erzincan kimdir, nereli? Mercan Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
25 Nisan 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Nisan Pazar at yarışı programı
Show TV canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Nöbetçi Noter 25 Nisan 2021 Pazar açık noterler listesi - 25 Nisan 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Masumlar Apartmanı neden yok, neden başlamadı, geç mi başlayacak? Masumlar Apartmanı saat kaçta başlıyor?
Alev Alev dizisine katılan Toprak Can Adıgüzel kimdir? Ali karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri kimdir? Merve Dizdar nereli, yaşı kaç?
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Emekli maaşı kaç günde bağlanır? 2021 Emekli maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
2021 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
2021 Nisan 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? 2021 Nisan 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
Zorunlu deprem sigortası nedir, kapsamı nelerdir? Ne kadar hasarı karşılar
SMS ile HES kodu alma 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.