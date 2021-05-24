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TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mayıs 24 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 24 Mayıs 2021 21 Mayıs Cuma  yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
  • 09:45 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
  • 09:55 Takvim Yaprakları
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 İtalya Kupası Özetler
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
  • 17:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55 Hava Durumu
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00 Başlama Vuruşu (Canlı)
  • 23:05 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
  • 01:00 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Başlama Vuruşu
  • 04:05 Spor Artı
  • 05:05 Avrupa Stüdyosu
  • 06:58İ stiklal Mar

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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