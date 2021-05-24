TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
TRT Spor 24 Mayıs 2021 21 Mayıs Cuma yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
- 09:45 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
- 09:55 Takvim Yaprakları
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Spor Kitaplığı
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:25 Süper Lig Özetler
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 İtalya Kupası Özetler
- 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
- 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
- 17:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 19:55 Hava Durumu
- 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
- 21:00 Başlama Vuruşu (Canlı)
- 23:05 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
- 01:00 Spor Artı (Canlı)
- 02:00 Başlama Vuruşu
- 04:05 Spor Artı
- 05:05 Avrupa Stüdyosu
- 06:58İ stiklal Mar
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Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01