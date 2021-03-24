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TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 24-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 09.03.2021 Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

18:00 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

20:00 Spor Akşamı (Canlı)

20:45 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

21:00 İngiltere Premier Lig Özetler

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:50 Takvim Yaprakları

21:55 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

23:30 Aktüel Futbol (Canlı)

00:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - HOLLANDA "

02:15 MİLLİ TAKIM ÖZEL

03:45 Aktüel Futbol

04:40 EURO 2020 MAGAZİN

05:05 FIFA MAGAZİN

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30İngiltere Premier Lig Özetler

 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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