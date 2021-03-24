TRT Spor canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 09.03.2021 Salı yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV (Canlı)
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
18:00 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
20:45 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
21:00 İngiltere Premier Lig Özetler
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 Takvim Yaprakları
21:55 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
23:30 Aktüel Futbol (Canlı)
00:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - HOLLANDA "
02:15 MİLLİ TAKIM ÖZEL
03:45 Aktüel Futbol
04:40 EURO 2020 MAGAZİN
05:05 FIFA MAGAZİN
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30İngiltere Premier Lig Özetler
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