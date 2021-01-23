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TRT Spor canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00 gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Özeti  ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 21 Ocak Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:35 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol Transfer

16:00 Dakika Skor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması "LAZİO-PARMA"

01:15 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:25 İtalya KupasıSon 16 Turu Futbol Karşılaşması "LAZİO-PARMA"

06:10 Süper Lig Özetler

06:45 TFF 1. Lig Goller

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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