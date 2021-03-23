TRT Spor canlı yayın akışı 23 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 23 Mart Salı yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Özetler

09:20TFF 1. Lig Özetler

09:50Hava Durumu

09:55Takvim Yaprakları

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:25Süper Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Goller

13:55Hava Durumu

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Hedef Süper Lig (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu

20:00Spor Akşamı (Canlı)

20:45Süper Lig Goller

20:55Takvim Yaprakları

21:00Futbol Anadolu (Canlı)

23:05AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)

00:30Spor Artı (Canlı)

02:00AVRUPA'DAN FUTBOL

03:25Futbol Anadolu

05:30Süper Lig Özetler

06:05TFF 1. Lig Özetler

06:30İngiltere Premier Lig Özetler

06:58İstiklal Marşı

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