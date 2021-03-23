TRT Spor canlı yayın akışı 23 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 23 Mart Salı yayın akışı
06:58İstiklal Marşı
07:00İlk Baskı (Canlı)
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15Süper Lig Özetler
09:20TFF 1. Lig Özetler
09:50Hava Durumu
09:55Takvim Yaprakları
10:00Spor Bülteni (Canlı)
10:55Efsanelerin İzinde
11:00Spor Manşet (Canlı)
12:25Süper Lig Özetler
13:00Spor Bülteni (Canlı)
13:45TFF 1. Lig Goller
13:55Hava Durumu
14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00Hedef Süper Lig (Canlı)
18:00Spor Merkezi (Canlı)
19:55Hava Durumu
20:00Spor Akşamı (Canlı)
20:45Süper Lig Goller
20:55Takvim Yaprakları
21:00Futbol Anadolu (Canlı)
23:05AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)
00:30Spor Artı (Canlı)
02:00AVRUPA'DAN FUTBOL
03:25Futbol Anadolu
05:30Süper Lig Özetler
06:05TFF 1. Lig Özetler
06:30İngiltere Premier Lig Özetler
06:58İstiklal Marşı
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