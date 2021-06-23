TRT Spor canlı yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.
Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.
TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15Olimpiyat Yıldızları
- 07:302016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:00Haber Bülteni
- 09:15Süper Spor
- 09:40Sağlıklı Spor
- 09:45Halkadan Meşaleye
- 09:55AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI "ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGELLİLER SK.-TSK REH. MERKEZİ ENG. SK." (Canlı)
- 10:30Takvim Yaprakları
- 10:35Bilgi Ekranı
- 10:40AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI "ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGELLİLER SK.-TSK REH. MERKEZİ ENG. SK." (Canlı)
- 11:15Tokyo Gün Kaldı
- 11:15TURKCELL GRANFONDO (ÖZEL DOSYA )
- 11:20NBA Özetler
- 11:30Olimpiyat Şampiyonlarımız
- 11:35Herkes İçin Spor
- 12:00Haber Bülteni
- 12:15DÜNYA JUDO ŞAMPİYONASI
- 13:55Tokyo Gün Kaldı
- 13:55Sporla Değişen Hayatlar
- 14:05Olimpiyat Şampiyonlarımız
- 14:101988 SEUL OLİMPİYAT OYUNLARI
- 15:00Haber Bülteni
- 15:15PORSCHE CARRERA KUPASI 2021
- 16:05Tenis Dünyası
- 16:25Efsanelerin İzinde
- 16:30Herkes İçin Spor
- 16:55AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI ''BURSA AMPUTE SK. - ESENGÜCÜ ENGELLİLER SK.'' (Canlı)
- 17:30Olimpiyat Hikayeleri
- 17:35Takvim Yaprakları
- 17:40AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI ''BURSA AMPUTE SK. - ESENGÜCÜ ENGELLİLER SK.'' (Canlı)
- 18:15Tokyo Gün Kaldı
- 18:15DIAMOND LİG
- 20:15Haber Bülteni
- 20:30DÜNYA JUDO ŞAMPİYONASI
- 22:00Tokyo Gün Kaldı
- 22:00Takvim Yaprakları
- 22:05NBA Özetler
- 22:15Bilgi Ekranı
- 22:20TURKCELL GRANFONDO (ÖZEL DOSYA )
- 22:25Olimpiyatta Türk Sporcular
- 22:40Tenis Dünyası
- 23:00OLİMPİYAT MASKOTLARI
- 23:10Halkadan Meşaleye
- 23:20Olimpiyat Yıldızları
- 23:35Sporun Kadınları
- 23:551988 SEUL OLİMPİYAT OYUNLARI
- 00:45Haber Bülteni
- 01:00MODERN PENTLATLON DÜNYA ŞAMPİYONASI
- 01:50Sağlıklı Spor
- 01:552016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI
- 03:25Efsanelerin İzinde
- 03:30Sporla Değişen Hayatlar
- 03:40Tenis Dünyası
- 04:05KARATE DÜNYA KOTA ELEMELERİ
- 06:58İstiklal Marşı
TRT Spor nasıl izlenir?
TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.
TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.
TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT Spor frekans bilgileri
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Turkcell TV+