TRT Spor canlı yayın akışı 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15Olimpiyat Yıldızları

07:302016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI

09:00Haber Bülteni

09:15Süper Spor

09:40Sağlıklı Spor

09:45Halkadan Meşaleye

09:55AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI "ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGELLİLER SK.-TSK REH. MERKEZİ ENG. SK." (Canlı)

10:30Takvim Yaprakları

10:35Bilgi Ekranı

10:40AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI "ŞİŞLİ YEDİTEPE ENGELLİLER SK.-TSK REH. MERKEZİ ENG. SK." (Canlı)

11:15Tokyo Gün Kaldı

11:15TURKCELL GRANFONDO (ÖZEL DOSYA )

11:20NBA Özetler

11:30Olimpiyat Şampiyonlarımız

11:35Herkes İçin Spor

12:00Haber Bülteni

12:15DÜNYA JUDO ŞAMPİYONASI

13:55Tokyo Gün Kaldı

13:55Sporla Değişen Hayatlar

14:05Olimpiyat Şampiyonlarımız

14:101988 SEUL OLİMPİYAT OYUNLARI

15:00Haber Bülteni

15:15PORSCHE CARRERA KUPASI 2021

16:05Tenis Dünyası

16:25Efsanelerin İzinde

16:30Herkes İçin Spor

16:55AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI ''BURSA AMPUTE SK. - ESENGÜCÜ ENGELLİLER SK.'' (Canlı)

17:30Olimpiyat Hikayeleri

17:35Takvim Yaprakları

17:40AMPUTE FUTBOL 2020-2021 SÜPER LİG MÜSABAKASI ''BURSA AMPUTE SK. - ESENGÜCÜ ENGELLİLER SK.'' (Canlı)

18:15Tokyo Gün Kaldı

18:15DIAMOND LİG

20:15Haber Bülteni

20:30DÜNYA JUDO ŞAMPİYONASI

22:00Tokyo Gün Kaldı

22:00Takvim Yaprakları

22:05NBA Özetler

22:15Bilgi Ekranı

22:20TURKCELL GRANFONDO (ÖZEL DOSYA )

22:25Olimpiyatta Türk Sporcular

22:40Tenis Dünyası

23:00OLİMPİYAT MASKOTLARI

23:10Halkadan Meşaleye

23:20Olimpiyat Yıldızları

23:35Sporun Kadınları

23:551988 SEUL OLİMPİYAT OYUNLARI

00:45Haber Bülteni

01:00MODERN PENTLATLON DÜNYA ŞAMPİYONASI

01:50Sağlıklı Spor

01:552016 RIO OLİMPİYAT OYUNLARI

03:25Efsanelerin İzinde

03:30Sporla Değişen Hayatlar

03:40Tenis Dünyası

04:05KARATE DÜNYA KOTA ELEMELERİ

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+