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TRT Spor canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 22-02-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
TRT Spor canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Cuma günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 22 Şubat 2021 Cuma  yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 İtalya Kupası Magazin

09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 FIFA MAGAZİN

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)

15:30 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:02
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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