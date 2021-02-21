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TRT Spor canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 21.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:02
TRT Spor canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cuma günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de Teknik Analiz ekranlara geliyor. 

TRT Spor 21 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 İtalya Kupası Magazin
  • 09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30 FIFA MAGAZİN
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)
  • 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 Teknik Analiz
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:02
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PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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