TRT Spor canlı yayın akışı 21 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 28.03.2021 Pazar yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG"
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
09:25 Efsanelerin İzinde
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
10:55 Hava Durumu
11:00 FIFA MAGAZİN
11:25 EURO 2020 MAGAZİN
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni (Canlı)
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI NORVEÇ - TÜRKİYE
14:50 Takvim Yaprakları
14:55 Hava Durumu
15:00 Spor Bülteni (Canlı)
15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI İZLANDA - DANİMARKA (Canlı)
18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
19:30 Spor Bülteni (Canlı)
20:00 Stadyum (Canlı)
21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)
00:00 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "
05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
06:10 FIFA MAGAZİN
06:35 EURO 2020 MAGAZİN
06:58 İstiklal Marşı
TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ