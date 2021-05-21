TRT Spor canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

TRT Spor 20 Nisan Salı yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00Haber Bülteni

07:15Sporla Değişen Hayatlar

07:25Olimpiyat Şampiyonlarımız

07:352001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ''Slovenya - İspanya''

09:00Haber Bülteni

09:152021 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI

11:05Tokyo Gün Kaldı

11:05Takvim Yaprakları

11:10NBA Özetler

11:20Olimpiyat Şampiyonlarımız

11:30Sağlıklı Spor

11:35Süper Spor

12:00Haber Bülteni

12:15YATÇILIK MAGAZİN

13:05Tokyo Gün Kaldı

13:05Takvim Yaprakları

13:10Halkadan Meşaleye

13:20Olimpiyat Şampiyonlarımız

13:30Nedir, Nasıl Oynanır?

13:35Spor Her Yerde

14:00Haber Bülteni

14:1556. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU (TUR 2021)

16:40GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME (Canlı)

18:45Tokyo Gün Kaldı

18:45Olimpiyat Şampiyonlarımız

18:55GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME (Canlı)

21:00Haber Bülteni

21:15Tokyo Gün Kaldı

21:15Takvim Yaprakları

21:20NBA Özetler

21:30Spor Her Yerde

21:55Sporun Kadınları

22:15Süper Spor

22:402020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ KARŞ. " FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES"

00:10Haber Bülteni

00:25GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME

02:3056. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU (TUR 2021)

04:55GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME

06:58İstiklal Marşı

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

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