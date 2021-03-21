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TRT Spor canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 21 Mart 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 21 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;

 

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15Süper Lig Goller
  • 09:25TFF 1. Lig Özetler
  • 09:55Hava Durumu
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55Spor Kitaplığı
  • 11:00Spor Manşet (Canlı)
  • 12:40Almanya Bundesliga Özetler
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45TFF 1. Lig Goller
  • 13:55Takvim Yaprakları
  • 14:00TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00Gündem Futbol (Canlı)
  • 18:00Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55Hava Durumu
  • 20:00Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00Futbol Aklı (Canlı)
  • 23:05Aktüel Futbol (Canlı)
  • 00:30Spor Artı (Canlı)
  • 02:00Aktüel Futbol
  • 03:25Futbol Aklı
  • 05:30Süper Lig Özetler
  • 06:05TFF 1. Lig Özetler
  • 06:30İngiltere Premier Lig Özetler
  • 06:58İstiklal Marşı


Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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