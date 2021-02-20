TRT Spor canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cuma yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00'u gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde İtalya Kupası Magasin ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 19 Şubat Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 İtalya Kupası Magazin

09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 FIFA MAGAZİN

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)

15:30 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

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