TRT Spor canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cumartesi günü yayınlar 07:00’de Stadyum programıyla başlıyor. Öğlen seansında saat 12:00'de Aktüel Futbol Canlı sporseverler ile ekranlarda buluşuyor.
TRT Spor 15 Mayıs Cumartesi yayın akışı
10:40İngiltere Premier Lig Özetler
17:552020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES" (Canlı)
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