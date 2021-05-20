TRT Spor canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi günü yayınlar 07:00’de Stadyum programıyla başlıyor. Öğlen seansında saat 12:00'de Aktüel Futbol Canlı sporseverler ile ekranlarda buluşuyor.

TRT Spor 15 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00Stadyum

10:40İngiltere Premier Lig Özetler

11:00Spor Bülteni (Canlı)

11:50Takvim Yaprakları

11:55Hava Durumu

12:00Aktüel Futbol (Canlı)

14:00Spor Haftasonu (Canlı)

15:25Hava Durumu

15:30Spor Bülteni (Canlı)

16:00Spor Haftasonu (Canlı)

17:552020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY OFF KARŞ. "EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL-ANADOLU EFES" (Canlı)

20:00Spor Bülteni (Canlı)

20:55Hava Durumu

21:00Stadyum (Canlı)

23:30Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

04:30Teknik Analiz

06:58İstiklal Marşı

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