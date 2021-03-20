TRT Spor canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 08:50'yi gösterdiğinde Takvim Yaprakları ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor.

Akşam bülteninde saatler 23:30’u gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak. 04:30'da tekrar Teknik Analiz ve 06:58 İstiklal Marşı sizlerle olacak.

TRT Spor 10 Mart Çarşamba yayın akışı;

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Goller

09:25TFF 1. Lig Özetler

09:55Hava Durumu

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:40Almanya Bundesliga Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Goller

13:55Takvim Yaprakları

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Gündem Futbol (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu

20:00Spor Akşamı (Canlı)

21:00Futbol Aklı (Canlı)

23:05Aktüel Futbol (Canlı)

00:30Spor Artı (Canlı)

02:00Aktüel Futbol

03:25Futbol Aklı

05:30Süper Lig Özetler

06:05TFF 1. Lig Özetler

06:30İngiltere Premier Lig Özetler

06:58İstiklal Marşı

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TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/