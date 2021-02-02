TRT Spor canlı yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Öğle kuşağı saat 13:45’te futbol severlerin TFF 1.Lig Özetler sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu ekranda olacak.
TRT Spor 01 Şubat Pazartesi yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 09:15 Süper Lig Özetler
- 09.50 Takvim Yaprakları
- 09.55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni
- 10.55 Spor Kitaplığı
- 11.00 Spor Manşet
- 12.30 Süper Lig Özetler
- 13.00 Spor Bülteni
- 13.45 TFF 1.Lig Özetler
- 14.00 Spor Stüdyosu
- 16.00 Gündem Futbol Transfer
- 18.00 Spor Merkezi
- 18.55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay- İstanbulspor A.Ş
- 21.00 Gündem Futbol Transfer
- 23.05 Taktik Analiz
- 01.00 Spor Artı
- 02.00 Taktik Analiz
- 03.55 Gündem Futbol Transfer
- 06.00 Süper Lig Özetler
- 06.30 Almanya Bundesliga Özetler
- 06.50 Spor Kitaplığı
- 06.55 Takvim Yaprakları
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Son Güncelleme: 02.02.2021 00:01