TRT Spor canlı yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Sporgünü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağı saat 13:45’te futbol severlerin TFF 1.Lig Özetler sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu ekranda olacak.

TRT Spor 01 Şubat Pazartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09.50 Takvim Yaprakları

09.55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10.55 Spor Kitaplığı

11.00 Spor Manşet

12.30 Süper Lig Özetler

13.00 Spor Bülteni

13.45 TFF 1.Lig Özetler

14.00 Spor Stüdyosu

16.00 Gündem Futbol Transfer

18.00 Spor Merkezi

18.55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay- İstanbulspor A.Ş

21.00 Gündem Futbol Transfer

23.05 Taktik Analiz

01.00 Spor Artı

02.00 Taktik Analiz

03.55 Gündem Futbol Transfer

06.00 Süper Lig Özetler

06.30 Almanya Bundesliga Özetler

06.50 Spor Kitaplığı

06.55 Takvim Yaprakları

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