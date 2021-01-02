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TRT Spor canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Sporseverler heyecanlı karşılaşmaları canlı olarak takip etmek için TRT Spor’da bugün ne var, TRT Spor günlük yayın akışı ve TRT Spor haftalık yayın akışını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:55
TRT Spor canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Salı günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında TFF 1. Lig Özetleri saat 13:45’te futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de TBMM TV yayınları başlıyor. Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Skor programıyla maçlar canlı olarak anlatılıyor. Saat 20:45’de ise akşamın biten maçları Stadyum programların değerlendiriliyor.

TRT Spor 2 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:50 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Aktüel Futbol

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:55
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TRT SporYayın AkışıSalıGünlük Yayı Akışı
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