TRT Spor canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde Almanya Ligi Futbol karşılaşmasıyla başlıyor. Ardından saatler 08:40’ı gösterdiğinde Süper Lig Goller yapımı ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 11:00’i gösterdiğinde Spor Bülteni programıyla günün önemli spor gelişmeleri ekranlara getiriliyor.

Saat 12:30’da Yüz Yüze Futbol programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Saat 13: 25’te TFF 1. Lig karşılaşması Keçiörengücü ve Bursaspor maçı ekranlara geliyor.

Akşam bülteninde saatler 21:00’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 00:05’i gösterdiğinde ise Teknik Analiz programında günün önemli maçlarına ait veriler izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 2 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." Bayer 04 Leverkusen - Bayen Münih "

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Bülteni

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR "

15:25 2020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİG KARŞ. "GALATASARAY DOĞA SİGORTA-FENERBAHÇE BEKO"

17:30 Aktüel Futbol18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTINORDU - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR "

21:00 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

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