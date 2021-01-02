TRT Spor canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cuma günü yayınlar hafta içi her gün olduğu gibi saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını başlıyor. Öğle seansında saat 13:00’te Spor Bülteni programında günün önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Gündem Futbol programı ekranlara getiriliyor.
Akşam seansında saat 20:00’de Spor Akşamı programı ekranlara gelirken, günün önemli maçları değerlendiriliyor.
TRT Spor 2 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
00:05 TAKTİK ANALİZ
02:00 İleri Üçlü
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 TAKTİK ANALİZ
06:58 İstiklal Marşı
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