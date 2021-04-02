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TRT Spor canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 2 Nisan Cuma 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Mart Cumartesi yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "
  • 08:40 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İtalya Kupası Magazin
  • 09:25 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
  • 10:00 İleri Üçlü
  • 12:00 Yüz Yüze Futbol
  • 12:55 Efsanelerin İzinde
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
  • 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:50 Takvim Yaprakları
  • 15:55 Hava Durumu
  • 16:00 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 18:00 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:45 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
  • 21:00 İngiltere Premier Lig Özetler
  • 21:30 Almanya Bundesliga Özetler
  • 21:50 Takvim Yaprakları
  • 21:55 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
  • 00:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "
  • 01:45 MİLLİ TAKIM ÖZEL
  • 03:40 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "
  • 05:20 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - DANİMARKA "
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

 



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:00
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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