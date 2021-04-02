TRT Spor canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

TRT Spor 27 Mart Cumartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "

KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART " 08:40 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

08:55 Hava Durumu

09:00 İtalya Kupası Magazin

09:25 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

10:00 İleri Üçlü

12:00 Yüz Yüze Futbol

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

15:30 Spor Bülteni (Canlı)

15:50 Takvim Yaprakları

15:55 Hava Durumu

16:00 Spor Haftasonu (Canlı)

18:00 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

20:00 Spor Akşamı (Canlı)

20:45 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

21:00 İngiltere Premier Lig Özetler

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:50 Takvim Yaprakları

21:55 MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

00:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "

01:45 MİLLİ TAKIM ÖZEL

03:40 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "

05:20 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - DANİMARKA "

06:58 İstiklal Marşı

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.