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TRT Spor canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 2 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 2 Mayıs 2021 21 Nisan Çarşamba  yayın akışı;

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:35 Almanya Bundesliga Özetler
  • 12:50 Takvim Yaprakları
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Goller
  • 13:55 Takvim Yaprakları
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
  • 17:30 Futbol Aklı (Canlı)
  • 19:00 Dakika Skor (Canlı)
  • 20:45 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 Teknik Analiz
  • 06:58 İstiklal Marşı



Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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