TRT Spor canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
TRT Spor 19 Şubat yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 İtalya Kupası Magazin
09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:30 FIFA MAGAZİN
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)
15:30 Spor Bülteni (Canlı)
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
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