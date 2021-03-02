TRT Spor canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

TRT Spor 19 Şubat yayın akışı

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 İtalya Kupası Magazin

09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 FIFA MAGAZİN

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR " (Canlı)

15:30 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ALTAY " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

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