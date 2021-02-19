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TRT Spor canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 19 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:07
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 19 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karşılaşması

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

11:25 Hava Durumu

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Royal Hastanesi Bandırmaspor- İstanbulspor A.Ş.’’

15:30 Spor Hafta Sonu (Canlı)

15:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Akhisarspor-Yılport Sansunspor’’

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Altay-Ankaragücü Keçiörengücü’’

21:00 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:00 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Altay-Ankara Keçiörengücü’’

06:40 Süper Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı  



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:07
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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