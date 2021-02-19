TRT Spor canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 19 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karşılaşması
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
11:25 Hava Durumu
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 Yüz Yüze Futbol
15:30 Spor Hafta Sonu (Canlı)
15:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Akhisarspor-Yılport Sansunspor’’
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Altay-Ankaragücü Keçiörengücü’’
21:00 Stadyum
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ‘’Altay-Ankara Keçiörengücü’’
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı