TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 15 Mayıs Cumartesi yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karşılaşması ''Bayen Münih - Borussia Mönchengladbach''
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Hava Durumu
10:30 Spor Bülteni Canlı
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Gündem Futbol
14:00 Spor Haftasonu
15:50 Efsanelerin İzinde
15:55 Hava Durumu
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
18:55 Hava Durumu
19:00 Stadyum (Canlı)
20:30 Dakika Skor (Canlı)
22:15 Stadyum (Canlı)
02:00 2020-2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Karş. ''Türk Telekom - Pınar Karşıyaka''
03:30 2020-2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Karş. ''Anadolu Efes - Empera Halı Gaziantep Basketbol''
05:00 Süper Lig Özetler
05:35 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Almanya Bundesliga Özetler
06:15 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
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