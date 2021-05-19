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TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 19 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 15 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karşılaşması ''Bayen Münih - Borussia Mönchengladbach''

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları 

08:55 Hava Durumu 

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:25 Hava Durumu 

10:30 Spor Bülteni Canlı

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Gündem Futbol

14:00 Spor Haftasonu

15:50 Efsanelerin İzinde

15:55 Hava Durumu

16:00 Spor Bülteni

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Spor Haftasonu

18:55 Hava Durumu

19:00 Stadyum (Canlı)

20:30 Dakika Skor (Canlı)

22:15 Stadyum (Canlı)

02:00 2020-2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Karş. ''Türk Telekom - Pınar Karşıyaka''

03:30 2020-2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Karş. ''Anadolu Efes - Empera Halı Gaziantep Basketbol''

05:00 Süper Lig Özetler 

05:35 TFF 1. Lig Özetler 

06:00 Almanya Bundesliga Özetler 

06:15 İngiltere Premier Lig Özetler 

06:35 Euro 2020 Magazin

06:58 İstiklal Marşı 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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