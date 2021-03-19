TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
TRT Spor 16 Mart Salı yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 Süper Lig Özetler
- 09:30 TFF 1. Lig Özetler
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Efsanelerin İzinde
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:25 Süper Lig Özetler
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 TFF 1. Lig Özetler
- 13:50 Takvim Yaprakları
- 13:55 Hava Durumu
- 14:00 TBMM-TV (Canlı)
- 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
- 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 19:55 Hava Durumu
- 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
- 21:00 Aktüel Futbol(Canlı)
- 23:05 AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)
- 00:30 Spor Artı (Canlı)
- 02:00 Aktüel Futbol
- 04:00 Avrupa'dan Futbol
- 05:30 Süper lig Özetler
- 06:05 TFF 1.Lig Özetler
- 06:30 Premier Lig Özetler
Son Güncelleme: 19.03.2021 00:24