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TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 19-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 00:24
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 16 Mart Salı yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Özetler
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu 
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55 Hava Durumu
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00 Aktüel Futbol(Canlı)
  • 23:05 AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)
  • 00:30 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Aktüel Futbol
  • 04:00 Avrupa'dan Futbol
  • 05:30 Süper lig Özetler
  • 06:05 TFF 1.Lig Özetler
  • 06:30 Premier Lig Özetler

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 00:24
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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