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TRT Spor canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 18-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:02
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Pazartesi günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:45’te Süper Lig Özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de Süper Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 18 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı                    

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Özetler

09:30TFF 1. Lig Özetler

09:55Takvim Yaprakları

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:35Süper Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Özetler

13:55Hava Durumu

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Gündem Futbol (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - BURSASPOR " (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

00:05TAKTİK ANALİZ (Canlı)

02:00Stadyum

05:05TAKTİK ANALİZ

06:58Spor Kitaplığı

07:03Takvim Yaprakları

07:06İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:02
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