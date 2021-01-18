İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

TRT Spor canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor cuma günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında TFF 1. Lig Özetleri saat 13:45’te futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Futbol Anadolu başlıyor. Akşam seansında saat 20:00’da Spor Akşamı programıyla maçlar anlatılıyor. Saat 21:00’da ise Başlama Vuruşu sevenleriyle buluşacak.

TRT Spor 18 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İtalya Kupası Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması ''Atalanta-Cagliari''

01:15 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması ''Atalanta-Cagliari''

03:45 TFF 1.Lig Goller

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Futbol Aklı

06:10 Bundesliga

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor
‘İBO SHOW’a konuk olan Haluk Levent’ten takipçilerine esprili yanıt!
‘İBO SHOW’a konuk olan Haluk Levent’ten takipçilerine esprili yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Kanal D canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
KYK Bursları yatmayanlar ne yapmalı? Burs paraları ne zaman yatacak?
Bankalar konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Binlerce mağdur yapılandırma haberi bekliyor!
Merkez Bankası Fast ödeme sistemi nedir? Fast ödeme sistemi ne zaman kullanılacak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında tüpçüler açık mı? 18-19 Nisan tüpçü dükkanları çalışıyor mu?
EBA TV Frekans bilgileri ( İlkokul, Ortaokul,Lise )Uzaktan Eğitim kanalı canlı yayın izle
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan neden yok, ÇGHB'dan ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Amine Gülşe kim? Nereli ve kaç yaşında?
Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler? 5. Sezon fragmanı yayınlandı!
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.