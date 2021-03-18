TRT Spor canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:45’te Süper Lig Özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de Süper Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

15Bundesliga

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:30İngiltere Premier Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı

13:45Süper Lig Goller

13:55Hava Durumu

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Gündem Futbol (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:25Hava Durumu

19:30Stadyum Özel (Canlı)

21:00Başlama Vuruşu (Canlı)

22:30İleri Üçlü (Canlı)

00:30Spor Artı (Canlı)

02:00İleri Üçlü

04:00Başlama Vuruşu

05:30Süper Lig Özetler

06:05TFF 1. Lig Özetler

06:30İngiltere Premier Lig Özetler

06:58İstiklal Marşı

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