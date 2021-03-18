TRT Spor canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:45’te Süper Lig Özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de Süper Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.
Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.
TRT Spor 18 Mart 2021 Perşembe yayın akışı
06:58İstiklal Marşı
07:00İlk Baskı (Canlı)
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
15Bundesliga
10:00Spor Bülteni (Canlı)
10:55Efsanelerin İzinde
11:00Spor Manşet (Canlı)
12:30İngiltere Premier Lig Özetler
13:00Spor Bülteni (Canlı
13:45Süper Lig Goller
13:55Hava Durumu
16:00Gündem Futbol (Canlı)
18:00Spor Merkezi (Canlı)
19:25Hava Durumu
19:30Stadyum Özel (Canlı)
21:00Başlama Vuruşu (Canlı)
22:30İleri Üçlü (Canlı)
00:30Spor Artı (Canlı)
02:00İleri Üçlü
04:00Başlama Vuruşu
05:30Süper Lig Özetler
06:05TFF 1. Lig Özetler
06:30İngiltere Premier Lig Özetler
06:58İstiklal Marşı
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