İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

TRT Spor canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 18 Haziran 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

18 Haziran 2021 Cuma 21:02
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 16:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - AVUSTURYA "
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSVEÇ - SLOVAKYA "
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " HIRVATİSTAN - ÇEK CUMHURİYETİ "
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İNGİLTERE - İSKOÇYA "
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:15 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 06:20 Takvim Yaprakları
  • 06:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:58 İstiklal Marşı
 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 21:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?

Popüler Haberler

18 Haziran 2021 Cuma günü TV 8 yayın akışı
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fox TV'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Fox TV 18 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2021 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? 2021
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında neler var?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
16 Haziran 2021 Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı
Kefaret 29. bölüm Fox TV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesaplama
Kırmızı Oda dizisi Nihal karakterini kim canlandırıyor? Esra Ronabar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi Ferda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Evrim Alasya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisindeki Merve karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.