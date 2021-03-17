İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

TRT Spor canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberi, kritik gelişmeleriyle 17.03.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 09.03.2021 Salı yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Özetler
  • 13:55 Takvim Yaprakları
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55 Hava Durumu 
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:45 Süper Lig Özetleri (Canlı)
  • 21:00 Futbol Anadolu (Canlı)
  • 23:05 Avrupa'dan Futbol (Canlı)
  • 00:30 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Avrupa'dan Futbol
  • 03:25 Süper Lig Özetler
  • 04:00 TFF 1. Lig Özetler
  • 04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
  • 04:55 Futbol Anadolu

 

 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Baraj 32. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Baraj 32. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması

Popüler Haberler

Siyah elbiseye uygun gece makyajı
Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı
Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
TJK 16 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Formasyon belgesi sayısı nedir, ne demektir, ne anlama geliyor? Formasyon belgesi sayısı kısmına ne yazılıyor, ne yazılmalıdır? Pedagojik formasyon belge sayısı nedir ?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası başvuru formu
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2021 Trafik cezası sorgulama
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Google haritalar yer ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalara işletme ve yer ekleme
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Estetik dudak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2021
Star Tv Yeni Bir Ev programının sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın'ın hayatı
2021 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Mart 2021 Çarşamba
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2021 seslendirme nasıl yapılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 17 Mart 2021 Çarşamba
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 17 Mart 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.